الامارات | «الصحة» تطلق «مختبر المسؤولية المجتمعية» لدعم المصابين بالتوحّد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق حزمة من المبادرات والمشروعات والورش التفاعلية والمختبرات الإبداعية لرسم ملامح القطاع الصحي المستقبلي، ومنها «مختبر المسؤولية المجتمعية» و«هاكاثون 2025»، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسية لتحقيق رؤيتها في إرساء منظومة صحية رائدة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وتماشياً مع إعلان 2025 عاماً المجتمع.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرات والمشروعات والمختبرات الإبداعية التي أطلقتها تتمحور حول أهمية الابتكار في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأثره في إحداث تحول في مجال الطب عن بُعد، وتعزيز كفاءة إجراءات الفحوص وإدارة الأمراض المزمنة لتطوير كفاءة الخدمات وتقديم تجارب استثنائية للمتعاملين.

وتضمنت المبادرات التي أطلقتها الوزارة «مختبر المسؤولية المجتمعية»، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، حيث يركز المختبر التفاعلي على معالجة أولويات وطنية في مجال الصحة، من خلال نقاشات ديناميكية وتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، في محاور تعزيز الصحة النفسية ودعم المصابين بالتوحّد، وتمكين أنماط الحياة الصحية والتشجيع على خيارات غذائية من أجل مجتمع أكثر صحة، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق «هاكاثون 2025».

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل الرئيس التنفيذي للابتكار، صقر الحميري لـ«الإمارات اليوم»، إن «هاكاثون 2025» يتنافس فيه المشاركون في ثلاثة موضوعات رئيسة تشمل الحد من التدخين، وفحص وتشخيص سرطان الثدي، وتأثير التكنولوجيا الناشئة في الصحة النفسية.

وأوضح أن جميع المبادرات والجلسات الحوارية تتمحور حول أهمية الابتكار في استخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير كفاءة الخدمات الصحية، وتقديم تجارب استثنائية للمتعاملين والمساهمة بشكل ملحوظ في تطوير مستقبل القطاع الصحي، وزيادة فرص الابتكار والنمو وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية.