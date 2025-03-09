الامارات | الإمارات تفتتح مستشفى مادهول الميداني في جنوب السودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتحت دولة الإمارات مستشفى مادهول الميداني في ولاية شمال بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات وجنوب السودان، والمنظمات الدولية.

ويأتي افتتاح المستشفى، بمتابعة مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، في إطار الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات نحو تنمية المجتمعات الأكثر حاجة، ومساعدة الشعوب التي تواجه صعوبات للحصول على الخدمات الحياتية الأساسية في مناطق وجودها، خصوصاً خدمات الرعاية الصحية كضرورة ملحة لتلقي العلاج المناسب الذي تحتاجه مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال، لاسيما في ظل التحديات القائمة التي تواجه الكثيرين كانتشار أمراض الملاريا، بسبب نقص الخدمات الطبية وتوفير الأدوية الملائمة. وسيشكل مستشفى مادهول الميداني إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في جمهورية جنوب السودان الصديقة.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المستشفى، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات تشكّل جزءاً لا يتجزأ من التزام الدولة نحو دعم جميع المجتمعات المحتاجة.

وقال: «إن افتتاح مستشفى مادهول الميداني تجسيد لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبذل الخير والعطاء، ويترجم الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتضامن والإخاء من خلال معالجة التحديات الصحية ووضع الحلول المستدامة لكثير من المناطق التي تواجه نقصاً حاداً في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة».

وأضاف: «تحرص دولة الإمارات في تنفيذها مختلف المشروعات الإنسانية والتنموية، على بناء القدرات وتمكين الأفراد عبر تطوير المهارات، لذا نحتفل اليوم مع الأصدقاء في جمهورية جنوب السودان بحصد ثمار العلاقات الثنائية المتميزة والقيم العميقة المتجذرة، بالإعلان عن افتتاح مستشفى مادهول الميداني بسعة أولية تضم 100 سرير وعيادات متخصصة عدة لخدمة نحو مليوني شخص من المجتمع المضيف».