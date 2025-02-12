الامارات | فيصل البناي: الإمارات استشرفت المستقبل باقتصاد المعرفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز محمد البناي، إن العالم يشهد تحولاً كبيراً بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث ستختفي قريباً بعض الشركات نتيجة لقدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام والخدمات عبر الهواتف الذكية، كما ستنتشر السيارات ذاتية القيادة بشكل أوسع، ما سيغير شكل الحياة اليومية بشكل جذري.

وقال خلال جلسة بعنوان «التقدم العلمي والتكنولوجي.. أولويات مستقبلية»، ضمن جدول أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن دولة الإمارات استشرفت المستقبل خلال السنوات الماضية، بفضل استثمارها في البنية التحتية واقتصاد المعرفة وتطوير الخدمات، ما جعلها تمتلك نظاماً قوياً لمواكبة التطورات المستقبلية.

وأضاف أن الدولة تتحرك بوتيرة أسرع من غيرها نحو تكنولوجيا المستقبل، مشيراً إلى أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يضم 10 مراكز بحثية، و4000 باحث من 80 دولة، ويتعاون مع 100 جامعة عالمية لتطوير تقنيات حديثة تحدث فارقاً حقيقياً في المستقبل.

وأشار البناي إلى أن نموذج «فالكون»، الذي أطلقه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، تمكن من التفوق على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي بفضل التقنيات المتطورة، مؤكداً أن ما كان يستغرق سنوات لإنجازه سيتم إنجازه في ثوانٍ معدودة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع البناي: «نحن نستثمر في تقنيات المحتوى، وهي تقنية واعدة جداً، وفي عالم السيارات ذاتية القيادة قريباً لا يحتاج الإنسان إلى قيادة سيارته، فالسيارة ستقود نفسها، كما ستختفي قريباً بعض الشركات بسبب قيام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمهام والخدمات التي تقدمها للأشخاص عبر الهواتف الذكية».