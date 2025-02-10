الامارات | انطلاق اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي، غداً، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وتضم أعمال اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، إضافة إلى المنتدى العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

وتشهد القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية مشاركة دولية قياسية بحضور أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و140 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.

وتركز الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة وإنصافاً في معالجة مختلف التحديات المستقبلية، ومن ضمنها التحديات المتعلقة بالديون وقيود وإجراءات التمويل.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية بعنوان «التطورات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على الوضع المالي»، و«خيارات تصميم السياسة المالية في مواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، و«السياسة المالية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ»، «والتحولات الهيكلية.. تجديد الأنظمة الضريبية من أجل التغيرات الاقتصادية الكبيرة»، بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2025 في اليوم التمهيدي «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، وهو منصة عمل مشتركة تجمع صناع القرار والشباب ضمن حوار سنوي لتعزيز مشاركة الشباب الكاملة، ويسهم الاجتماع في تعزيز إسهامات الشباب وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء في قطاع العمل الشبابي، سواء في مراحل الإعداد والتخطيط أو التصميم والتنفيذ أو الحضور والمشاركة، ويأتي الاجتماع بالتعاون مع شركاء مركز الشباب العربي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والإقليمي، ممن اختاروا نموذج الاستثمار في طاقة الشباب منهجاً لمبادراتهم ومشاريعهم وأسلوباً لعملهم، ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة مجموعة من الجلسات، منها «مؤشر تنافسية الشباب العربي.. كيف يتنافس الشباب في عالم متغير؟»، و«رؤية جامعة الدول العربية»، و«الإتيكيت من منظور عربي»، و«عالمية الهوية العربية.. تنوع ثقافي وإرث حضاري»، و«آخر قطرة نفط وأهمية اغتنام الفرص»، و«من الوطن العربي إلى العالم»، و«صُنع في العالم العربي»، و«الأمل والحياة والمستقبل.. الأجندة الوطنية للشباب 2031»، و«الشباب في القطاع الخاص»، و«نظرة شبابية مختلفة لمفهوم التحضر والرقي».

كما تضم أعمال اليوم التمهيدي للقمة «منتدى القيادات العربية الشابة»، الذي يعد منصة ديناميكية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمهنيين العرب، حيث يركز على تعزيز ريادة الأعمال والقيادة والنمو المهني، من خلال برامج الإرشاد والمبادرات التعليمية، والاستفادة من رؤى القادة العرب البارزين لإعداد الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، ويجمع المنتدى الشخصيات المؤثرة على رؤية مشتركة وقِيَم موحدة لإلهام التعاون ودفع عجلة التقدم، وإطلاق الإمكانات الكاملة للشباب العربي نحو تنمية مجتمعاتهم في جميع أنحاء المنطقة.

ويتضمن منتدى القيادات العربية الشابة عدداً من الجلسات تحمل عناوين: «إعداد القادة الشباب للعالم الجديد»، و«الحالة الاقتصادية في العالم العربي»، و«قيادات عربية في ريادة الأعمال»، و«قيادات عربية في الرياضة»، و«قيادات عربية في الفن والثقافة»، و«دروس في القيادة من الخليج العربي»، و«جاهزية القيادات العربية الشابة ودورها في التخطيط والإدارة في المناصب القيادية العليا».

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025 تستضيف 21 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية الكبرى، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتضم قائمة منتديات القمة، منتديات تستهدف صياغة أفكار تحولية في اقتصادات المنطقة والعالم، تشمل «منتدى مستقبل الاقتصاد»، و«منتدى الاقتصادات الناشئة»، و«منتدى أهداف التنمية المستدامة»، و«منتدى التعاون من أجل التنمية»، إضافة إلى منتديات تهدف إلى تعزيز التطوير الحكومي، وتمكين الحكومات العالمية، وتشمل «منتدى مستقبل الاتصال الحكومي»، و«منتدى الخدمات الحكومية»، و«منتدى تبادل الخبرات الحكومية»، و«منتدى الإدارة الحكومية العربية»، و«منتدى تصفير البيروقراطية الحكومية»، و«المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية».

كما تخصص القمة منتديات لاستكشاف فرص القطاعات الحيوية، وتشمل «منتدى مستقبل التنقل»، و«منتدى الذكاء الاصطناعي»، و«منتدى مستقبل التعليم»، و«منتدى الجيوتكنولوجيا والسياسات»، فيما تضم القائمة منتديات تسلط الضوء على أكثر القضايا العالمية الملحّة في تعزيز جودة حياة المجتمعات، ومنها «منتدى الصحة العالمي»، و«منتدى التغير المناخي».

. اليوم التمهيدي يشهد انعقاد «منتدى المالية العامة للدول العربية»، و«الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، و«منتدى القيادات العربية الشابة».

. الحسيني ومديرة «النقد الدولي» ومدير ورئيس «النقد العربي» يتحدثون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية.