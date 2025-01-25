«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعرض قيم التسامح خلال معرض القاهرة للكتاب

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين والمقامة في مركز مصر للمعارض الدولية وتستمر لغاية 5 فبراير المقبل تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

وتأتي مشاركة المجلس في هذا الحدث الثقافي والمعرفي في إطار تحقيق رؤيته الهادفة لتعزيز قيم التسامح والاعتدال ونشر منهجه في الإفتاء حيث يطلع زوار المعرض على الدور الحيوي الذي يقدمه في الفتوى الشرعية وفق المنهج الحضاري.

ويعرض مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إصداراته ومؤلفاته التي تُعنى بمسائل فقهية معاصرة، متيحاً للزوار الاطلاع على مجموعة من الكتب التي تناقش مواضيع تتعلق باستيعاب الأحكام الشرعية وتطبيقها في حياتهم.

وينظم المجلس خلال الحدث جلسةً افتتاحية تحت عنوان «مأسسة المنظومة الإفتائية ودورها في تعزيز قيم الاعتدال والتسامح: المنهجيات والتشريعات والرؤى المستقبلية»، وجلسةً رئيسية تحت عنوان: «الإرث الإماراتي في الإفتاء الشرعي: أصالة التاريخ وريادة الحاضر».

ويقدم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ورش عمل عديدة منها «وثيقة أبوظبي للاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية» و«المنهجية الحضارية في التعامل مع الواقع المعاصر»، و«المرأة في الإفتاء الشرعي... من التقليد إلى التجديد»، و«الإفتاء الشرعي وتحديات قضايا الشباب المعاصرة: فهمٌ أعمق لمتغيرات العصر وأثرها على الفتوى»، و«دور الإفتاء في تعزيز الانتماء الوطني ومواجهة التطرف»، تتناول قضايا دينية وثقافية معاصرة تشغل اهتمام الأسرة والمجتمع، مثل الأسرة والعدالة وحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤمن بأنَّ الثقافة والمعرفة هما ركيزتان أساسيتان في مدِّ جسور التعاون والتفاهم بين شعوب العالم، وإنَّ مشاركة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عبر مجموعةٍ من الإصدارات وورش العمل المتنوعة تأتي تأكيداً على العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما أنَّنا نسعى لإبراز جهود المجلس في تقديم الإفتاء الشرعي الذي يعكس القيم الإنسانية ويعزز التعايش والتسامح بين مختلف الثقافات والشعوب.