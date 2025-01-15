الامارات | طحنون بن زايد مع رئيس كازخستان: نتطلع لشراكة استراتيجية تحقق الازدهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، التعاون وتعزيز العلاقات مع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، .

وقال سموه عبر منصة إكس: «سعدت بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، حيث ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نتطلع معاً إلى شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك بما ينعكس على تطوير الأعمال والخدمات ومستوى رفاهية المجتمعات».