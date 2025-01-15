الامارات | تركيب 90 مصيدة ذكية لمكافحة البعوض في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تكثيف حملاتها لرصد وتقصي آفات الصحة العامة في جميع مناطق مدينة الشارقة، تماشياً مع جهودها المستمرة وحملاتها المتواصلة لمكافحة الآفات، وتوفير خدمات شاملة ومتميزة للقاطنين بالمدينة بما يتضمن ذلك الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية، باستخدام مختلف الوسائل للحد من تكاثر الآفات والبعوض.

وأكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، جمال المازمي، أن بلدية مدينة الشارقة قامت بتركيب 90 مصيدة ذكية لمكافحة البعوض منتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، تم تثبيتها في المواقع السكنية والحدائق العامة وغيرها، بهدف مكافحة البعوض ومراقبة نشاطه، لتوفير بيئة صحية للسكان ومرتادي المواقع العامة وجعلها خالية من البعوض الناقل للأمراض، ما يساهم في تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح المازمي أن مصائد البعوض الذكية تعمل بالطاقة الشمية على مدار الساعة لمكافحة البعوض ومراقبته ورصده بصورة دائمة بما يضمن فعالية عملها، كما تقوم الفرق المعنية بالبلدية بمتابعة هذه المصائد عن طريق نظام خاص عبر الأقمار الصناعية من خلال أخصائيين مدربين ومؤهلين، مشيراً إلى أن البلدية تتابع عمل وأداء هذه المصائد بصورة دائمة وفي حال رصد قراءات عالية لانتشار البعوض يتم إرسال فرق مختصة لمكافحته ومتابعة الموقع لحين الانتهاء من الإصابة.

ونوّه مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية إلى أن البلدية وضعت آلية عمل ذات معايير ونظم علمية عالية لأعمال المكافحة ووفرت كامل الإمكانيات والكوادر المتخصصة، بهدف تعزيز منظومة الصحة العامة والحفاظ على البيئة، والحد من الأضرار الناتجة عن انتشار الآفات أو الحشرات، مشيراً إلى أن أعمال المكافحة تتم وفق خطط شاملة وباستخدام معدات وأدوات حديثة ومتطورة، لأداء المهام منها المصائد ومكائن الرش الضبابي والرش الرذاذي متناهي الصغر لمعالجة الأطوار الطائرة.