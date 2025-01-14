الامارات | زيادة أطوال مسارات الحافلات العامة بدبي إلى 20 كيلومتراً في 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تعمل حالياً على تنفيذ مسارات الحافلات العامة في الإمارة، ضمن خطة تنفيذ مسارات جديدة خاصة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 13.1 كيلومتراً، موزعة على ستة شوارع حيوية، هي شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، لزيادة أطوال مسارات الحافلات إلى 20 كيلومتراً بنهاية العام المقبل 2026.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، إن هيئة الطرق والمواصلات تشجّع النقل الجماعي بالاعتماد على وسائل المواصلات العامة في الإمارة لما توفّره من سهولة ويسر للمستخدمين، ومن ثم نهتم دائماً بإطلاق المسارات الخاصة بالمواصلات، لاسيما الحافلات ومركبات الأجرة وتحسين شبكات الطرق.

وأوضح شاكري أن خطة المسارات الجديدة التي تنفذها الهيئة تهدف إلى رفع إجمالي المسارات في دبي من سبعة كيلومترات حالياً إلى 20 كيلومتراً بنهاية 2026، لافتاً إلى أن هذه المسارات ستشمل العديد من المناطق داخل الإمارة عبر شبكة متكاملة، تتمثل في: شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف.

وأضاف: «إن مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة يهدف إلى تقليل زمن الرحلة وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة».

وذكر أن التوسّع في المسارات الخاصة للحافلات يسهم في خفض زمن رحلة خطوط الحافلات على المسارات المخصصة في ساعات الذروة بنسبة تراوح بين 24 و59%، وتحسين الزمن المتوقع لوصول الحافلات المستخدمة للمسارات المخصصة بنسبة تراوح بين 28 و56%، حيث يتوقع أن ينخفض زمن الرحلة للحافلات على شارع نايف بنسبة 59%، وشارع السطوة 54%، وشارع عمر بن الخطاب 50%، وشارع النهدة 38%، فيما يتوقع أن يتحسن زمن وصول الحافلات على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 56%، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 52% وشارع السطوة 48%، وشارع عمر بن الخطاب 42%.