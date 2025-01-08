الامارات | ضمن "الفارس الشهم 3".. وصول الدفعة الـ2 من الطاقم الطبي الإندونيسي إلى المستشفى الإماراتي العائم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى المستشفى الإماراتي العائم، وضمن عملية "الفارس الشهم 3"، الدفعة الثانية من الطاقم الطبي الإندونيسي التي ستعمل جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية لتقديم الدعم الطبي للجرحى والمصابين من قطاع غزة وفق أرقى المعايير العالمية.

يأتي انضمام الدفعة الثانية من الكوادر الطبية الإندونيسية إلى المستشفى الإماراتي العائم تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الدكتور علي الظنحاني نائب المدير الطبي في المستشفى الإماراتي العائم، إن المستشفى استقبل الدفعة الثانية من الطاقم الطبي الإندونيسي لينضموا إلى الجهود الإنسانية لعملية "الفارس الشهم 3" وذلك جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي الإماراتي وهو ما يأتي تجسيدا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين وحرصهما على مواصلة تعاونهما المشترك لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للجرحى والمصابين من قطاع غزة.

يذكر أن المستشفى الإماراتي العائم كان قد دشن خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين في 23 فبراير 2024، ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته 100 سرير إضافة إلى 100 سرير لمرافقي المرضى، ويساعد الطاقم الطبي الإماراتي طاقم طبي إندونيسي.