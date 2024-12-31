«أبوظبي للخلايا الجذعية» يجري أربع عمليات (TTC)

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في إجراء أربع عمليات لتجميد أنسجة الخصية، والمعروفة علمياً باسم (TTC)، لأربعة مرضى صغار يبلغون من العمر 2 و4 و7 و10 سنوات على التوالي، وذلك قبل خضوعهم لعملية زراعة نخاع العظم لعلاجهم حيث عانى اثنان من الأطفال من أمراض نقص المناعة، وتم تشخيص إصابة أحدهم بسرطان الدم، والآخر بالثلاسيميا.

ويعكس هذا التقدم الطبي المبتكر، الذي يتم إنجازه للمرة الأولى في دولة الإمارات، التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتقديم رعاية شاملة ومبتكرة للمرضى الأطفال بشكل عام، بالإضافة إلى توفير رعاية متقدمة لمرضى زراعة نخاع العظم من الأطفال. كما يعزز نجاح هذه الإنجازات المستمرة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة. وبحسب بروتوكول العلاج قبل إجراء عملية زراعة نخاع العظم، يتم إعطاء المرضى جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي والإشعاع الكلي للجسم كجزء من التحضير للعملية. وعليه تمت توعية ذوي الأطفال بشكل كامل وإطلاعهم على المخاطر المحتملة لهذه العلاجات على خصوبة أطفالهم في المستقبل، من قبل الأطباء في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وقاموا بتوضيح خيار تجميد أنسجة الخصية لهم ومدى أهميته وفوائده لضمان الحفاظ على خصوبة الأطفال وإمكانية استعادتها مستقبلاً.

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «تتوالى إنجازاتنا الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، حيث حققنا إنجازاً رائداً في وقت سابق من هذا العام من خلال إجراء أول عملية لحفظ أنسجة المبيض لفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات. واليوم، نفخر بالإعلان عن نجاحنا في إجراء عملية تجميد أنسجة الخصية لأربعة مرضى ذكور صغار. وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل فريقنا الماهر والمتعدد التخصصات. كما أنها تعكس التطورات الرائدة لدينا في مجال رعاية الأطفال والحفاظ على الخصوبة، وتبرز مدى التزامنا بريادة الممارسات الطبية المتطورة وتقديم رعاية تركز على المريض».