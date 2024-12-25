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شرطة أبوظبي تحرر 670 مخالفة مرورية لغير الملتزمين بإرشادات احتفالية عيد الاتحاد الـ 53

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ابوظبي - سيف اليزيد - حررت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي 670 مخالفة رمي مخلفات "الرش بالاسبيريه على الطرقات" من قبل السائقين والركاب والمشاة غير الملتزمين بإرشادات احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 في إمارة أبوظبي.

ودعت إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي بتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة والتي تطبق فيها المادة 71 من قانون المرور ومخالفتها هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها البعض منهم بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة.

وحثت سائقي المركبات على الالتزام وتنبيه الركاب معهم بضرورة مراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية موضحةً أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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