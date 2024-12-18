حمدان بن زايد: تجمعنا روابط الأخوة والتاريخ المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس» أمس: «نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر، قيادةً وشعباً، احتفالها باليوم الوطني، وهي مناسبة تعكس مسيرة تاريخية من الوحدة والإنجاز.. تجمعنا روابط الأخوة والتاريخ المشترك، ما يعزز أواصر المحبة. نسأل الله أن يديم على قطر التقدم والازدهار».