«الخارجية» تستقبل إجازة شتاء 2024 بخدمات استباقية متميزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

مع بدء موسم السفر في الشتاء، وحرصاً من وزارة الخارجية على تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بمواطني الدولة، تواصل الوزارة استعداداتها المكثفة لضمان متابعة أمور المواطنين في الخارج.

وتركز الوزارة جهودها على تعزيز الجاهزية الكاملة للاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ قد يواجه المواطنين، خلال سفرهم وتواجدهم في الخارج، لضمان توفير الدعم المستمر على مدار 24 ساعة، وتتضمن هذه الاستعدادات آليات فعالة ومنهجيات مدروسة تم تطويرها للتعامل مع الاستفسارات والبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.

وأكدت بشرى المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين، أن وزارة الخارجية تلتزم برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل .