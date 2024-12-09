الامارات | حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في مبارك محمد المطيوعي المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 ديسمبر 2024

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مبارك محمد بن عيسى المطيوعي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، وأبنائه محمد وحمدان وراشد وأحمد وسالم وعيسى مبارك المطيوعي، داعياً المولى عزل وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.