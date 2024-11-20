لولا دا سيلفا: الإمارات والبرازيل تحالف بنّاء يسهم في رفاه الإنسان عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - في تأكيد جديد على قوة ورسوخ الشراكة بين البرازيل والإمارات، وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العلاقات الثنائية بين الدولتين بأنها تشكل تحالفاً بناءً يسهم في رفاه الإنسان على مستوى العالم.

الرئيس البرازيلي أكد في حوار شامل حصري مع مركز "الاتحاد" للأخبار، أن البلدين حققا تقدماً ملحوظاً في تعميق أواصر التعاون المشترك، مشيداً بالنهضة التنموية التي شهدتها الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية.

لولا دا سيلفا أعرب عن ثقته الكبيرة بمستقبل العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى النمو اللافت في حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 42% في عام 2023 مقارنة بعام 2003.

كما أوضح أن البلدين يتشاركان التزاماً راسخاً بنظام دولي قائم على القواعد، ورؤية مشتركة لتطوير التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن البرازيل تعتبر الإمارات شريكاً قوياً في المحافل متعددة الأطراف، كمنتدى «البريكس»، كما تمت دعوة الإمارات للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، في ظل رؤية مشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

الرئيس البرازيلي أكد أيضاً أن التعاون بين البرازيل والإمارات حاسم، خاصة فيما يتعلق بالانتقال الناجح بين مؤتمر COP28 الذي عُقد في دبي ومؤتمر COP30 المزمع عقده في بليم بالبرازيل عام 2025. وأوضح أن التعاون بين الدولتين يهدف إلى ضمان أفضل انتقال بين مؤتمر COP28 وCOP30، معبراً عن تقديره للدور الذي لعبته الإمارات في دعم الاتفاقات الدولية المهمة المتعلقة بتغير المناخ.

الرئيس البرازيلي في حواره الحصري مع صحيفة "الاتحاد" عبّر عن إعجابه بالمسيرة التنموية التي قطعتها الإمارات، معرباً عن أمله في أن يتمكن البلدان من الاستمرار في تعزيز وتقوية هذه الصداقة، وتعزيز السلام والتنمية بين بلدينا ومنطقتينا.