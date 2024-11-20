للمرة الأولى انعقاد مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضمن فعاليات "قمة المعرفة 2024" التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستضيف المؤسسة «مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة» الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وينعقد المؤتمر تحت شعار «المنافع العامة الرقمية: حلول مفتوحة لوصول شامل إلى المعرفة» في مركز دبي التجاري العالمي.



وتخلل المؤتمر مناقشات معمقة للمشاركين حول أفضل الممارسات والابتكارات والاستراتيجيات والجهود التعاونية، لتسهيل الحصول على الموارد التعليمية المفتوحة و تعزيز أثرها. بالإضافة إلى وضع المبادئ التوجيهية حول المحتوى المرخص بشكل مفتوح، ومعالجة التحديات.

وفي اليوم الختامي للمؤتمر سيتم إطلاق "إعلان دبي للعمل بشأن الموارد التعليمية المفتوحة" الذي يرسم خطوات محددة لدفع مسارات تحسين التعليم وتعزيز شموليته.

ويأتي المؤتمر على هامش فعاليات "قمة المعرفة 2024" التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.