الامارات | «جاهز» تطلق مسار تصفير البيروقراطية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة «جاهز»، التي تعمل على تعزيز مهارات المستقبل في الحكومة الاتحادية، ويهدف المسار إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية بمهارات وقدرات تصفير البيروقراطية، وفهم الأدوات التي تساعدهم على تنفيذ البرنامج، وتحقيق مستهدفاته الرئيسة المتمثلة بإلغاء 2000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي: «يسعى المسار الجديد في برنامج (جاهز) إلى مأسسة فكر وثقافة تصفير البيروقراطية بشكل موسع، وجعلها نموذج عمل ومكوناً أساسياً في التطوير اليومي للعمل الحكومي والرقمي عبر جميع المستويات الوظيفية وفرق العمل في حكومة دولة الإمارات، بهدف رفع السرعة في الأداء والجودة في الإنجاز، وتعزيز مستويات الكفاءة والمرونة الحكومية، بما يحقق القفزات الحكومية والرقمية والتنموية، وينعكس على جودة حياة الإنسان ومكانة الإمارات كأفضل دولة للعيش والعمل والاستقرار».

من جهتها، أكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أهمية الشراكة مع منصة «جاهز» في تمكين الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقالت الهاشمي: «إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها لمستقبل الريادة في العمل الحكومي، ويترجم تركيزها على تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال تطوير أفضل الحلول والخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، وأكثرها كفاءة، وصولاً لتحقيق محاور وأهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أن تصفير البيروقراطية يمثل داعماً أساسياً لترجمة توجيهات القيادة بإحداث نقلة نوعية في تسريع واختصار الإجراءات، وتعزيز تجربة الحصول على الخدمات الحكومية، مشدداً على أهمية الشراكة مع منصة «جاهز» في توسيع دائرة المشاركة، وزيادة فاعلية عمل الجهات، وتسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقال: «إن مسار تصفير البيروقراطية الذي يقدم من خلال المنصة، سيمكّن موظفي حكومة دولة الإمارات من التعرف عن قرب إلى خصائص البرنامج، ويعزز قدراتهم من خلال رحلة معرفية تغطي مراحل تصفير البيروقراطية، بدءاً بتحديد الإجراءات، وانتهاء بتحقيق أفضل النتائج».

في السياق ذاته، أوضحت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى عبيد السويدي، أن اتّباع الموظفين الحكوميين برنامج التدريب من خلال منصة «جاهز» يساعدهم على تمكين الجهات التي يعملون فيها من تبني برنامج تصفير البيروقراطية وتطبيقه بشكل فعال، وتحقيق مستهدفاته المرتبطة بكونه نموذج عمل وطنياً، يهدف لإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ على مستوى العالم.

ولفتت ليلى السويدي إلى أن عملية تصفير البيروقراطية عملية مستمرة، ولا تتوقف عن السعي لتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، ولذلك تبرز أهمية إشراك قطاع الأعمال والأفراد وموظفي وفرق عمل الجهات الاتحادية ليسهموا جميعاً في إنجاح برنامج تصفير البيروقراطية.