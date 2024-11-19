الامارات | شرطة أبوظبي تزور المصابين تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار فريق من مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مصابي الحوادث المرورية في مدينة طحنون بن محمد الطبية بمدينة العين تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق والذي يصادف 17نوفمبر سنوياً.

وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات السائقين على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور تعزيزاً لسلامتهم على الطرق والحد من الحوادث المرورية مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتطوير منظومة السلامة المرورية بالتنسيق مع الشركاء.

واطمأن فريق التوعية والتثقيف المروري بمنطقة العين خلال الزيارة في عدد من الأقسام بمدينة طحنون بن محمد الطبية على الحالة الصحية للمرضى ومصابي الحوادث وحثهم على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الطريق مستقبلاً من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وشاركت دورية السعادة في توزيع الورود والهدايا على المرضى وأعربت شرطة أبوظبي عن تمنياتها للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل.

وشاركت دورية السعادة في نشر الإيجابية عبر توزيع الورود والهدايا على المرضى، وأعرب الفريق الزائر عن تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل، وقدم أهالي المصابين الشكر والتقدير لشرطة ابوظبي على مبادراتها الإنسانية والتي تهدف الى رفع معنويات المصابين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المرورية.