الامارات | فتح باب التسجيل بـ «حضانات الغد» الحكومية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي إطلاق ثماني حضانات حكومية جديدة، ليصل إجمالي عدد حضانات الغد إلى 10 حضانات، لتواكب الطلب المتزايد على خدمات التعليم المبكر الحكومي، وتوفِّر بيئة داعمة للأطفال، مشيرة إلى فتح باب التسجيل في حضانات الغد للأطفال الإماراتيين وفقاً للنطاق الجغرافي، مع منح الأولوية لأطفال الأمهات العاملات من الإماراتيات، ما يسهم في تطوير مسيرتهنَّ المهنية، ودعم البيئة الأسرية بتوفير رعاية عالية الجودة لأطفالهن.

وتستهدف حضانات الغد الطلبة الإماراتيين الذين تراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات.

وسيبدأ تشغيلها في ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الدائرة المستمر إلى دعم فرص التعليم المبكر الحكومي، حيث توفر الحضانات أكثر من 2300 مقعد في أبوظبي والعين، ما يسهم في تعزيز وصول الطلبة الإماراتيين إلى خدمات التعليم المبكر عالية الجودة، وترسيخ الهوية الوطنية ومهارات اللغة العربية لديهم في سنّ مبكرة.

وأشارت إلى أن هذه الحضانات تدعم فرص العمل، عبر توظيف نحو 200 متخصص إماراتي في مجال التعليم المبكر من المعلمين ومقدّمي الرعاية وموظّفي الدعم، كما تسهم في إعداد قاعدة من الكفاءات التعليمية في مجال الطفولة المبكرة في الإمارة، من خلال دعم التطور المهني للمعلمين الإماراتيين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وشمل التدريب المتخصص للمعلمين 70 معلماً إماراتياً حتى اليوم، وستُدرَّب دفعة جديدة من المعلمين في ديسمبر 2024.

وتقدم حضانات الغد رعاية مجانية للأطفال، وتحرص على توفير بيئة آمنة وصحية لهم، حتى يتمكن أولياء الأمور من متابعة مسيرتهم المهنية باطمئنان، مع العلم أن أطفالهم في بيئة آمنة، كما أن برامجها مصممة لتعزيز القيم والثقافة واللغة العربية التي تُعدّ ضرورية للحفاظ على هويتنا الوطنية، حيث تؤمن بأهمية تعزيز الهوية الثقافية لدى الطفل منذ الصغر، إضافة إلى حرص هذه الحضانات على غرس القيم المحلية في نفوس الأطفال، حيث تعتمد على المعايير والمناهج الدولية، ما يضمن للطفل الحصول على تعليم متكامل وعالي الجودة.