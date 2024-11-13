الامارات | 8 موجهات من "التربية" لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. تعرّف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل البرنامج الزمني لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 – 2025، مشيرة إلى أن الاختبارات تشمل الصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المُطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، حيث تبدأ من 27 نوفمبر الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر حتى 12 ديسمبر وتتخللها إجازة الاحتفالات بعيد الاتحاد، ويسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 20 إلى 26 من الشهر نفسه.

وحددت وزارة التربية والتعليم، 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2024-2025، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمساريين (العام و المتقدم) في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق امتحان كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

كما شملت الموجهات تطبيق الامتحانات ورقيا وإلكترونيا حسب المادة والصف للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما حثّت الطلبة على الالتزام بالزيّ المدرسي وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات.

وأكدت الوزارة أنه لا يُسمح بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية من قِبل المُعلمين، وتستثنى من تلك الاختبارات الموجهة لطلبة الصف الثالث، إذ يُسمح للمعلم/ المعلمة بقراءة الأسئلة فقط دون التلميح إلى الإجابة.