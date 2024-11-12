الامارات | محمد بن راشد يطلق مشاريع استراتيجية لشرطة دبي بقيمة مليارَي درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، بقيمة إجمالية تبلغ مليارَي درهم، هدفها تحقيق استراتيجية شرطة دبي في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، بما يسهم في إسعاد أفراد المجتمع، والاستثمار في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية التخصصية في العمل الشرطي، وتحقيق سعادة الموظفين عبر مشاريع الإسكان التي تحقق لهم الاستقرار الأسري.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى مقر نادي ضباط شرطة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، حيث كان في استقبال سموّه ومرافقيه، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، وعدد من كبار الضباط والقيادات الشرطية.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود شرطة دبي، وما تقوم به من مهام، وما تتبناه من مشاريع ومبادرات، هدفها راحة وسلامة وأمن كل أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزوار، لتبقى دبي على الدوام واحدة من أكثر مدن العالم أمناً، ونموذجاً يُحتذى في تقديم خدمات نوعية عالية الكفاءة تراعي مصالح الناس، وتضمن لهم أمنهم، وتصون عليهم حقوقهم وممتلكاتهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية، لضمان أعلى مستويات الأداء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال سموّه: «نثمّن جهود شرطة دبي وقيام كوادرها بواجباتهم على النحو الذي يراعي خدمة الناس بالسهر على راحتهم وسلامتهم.. وأدعوهم إلى الاستمرار بروح الابتكار والإبداع لتقديم إنجازات تخدم المجتمع وتصون عليه أمنه.. ونرجو لهم كل التوفيق في الوصول إلى مستويات أرقى من الأداء.. فبسواعد أبناء الوطن وفكرهم وعطائهم نمضي بثبات نحو المستقبل.. ونحن واثقون في قدرة شرطة دبي على مواصلة الأداء الاحترافي رفيع المستوى لوضع معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات الأمنية.. وطننا وشعبنا وكل من يحلّ علينا زائراً ضيفاً مكرّماً يستحقون أن نقدم لهم جميعاً الأفضل دائماً.. ولا ندخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «خلال زيارتي اليوم لشرطة دبي.. اطلعنا على أحدث خططهم التطويرية.. وأطلقنا مشاريع شرطية جديدة بقيمة مليارَي درهم مثل مبنى أكاديمية شرطة دبي الجديد بمنطقة الروية والذي يستوعب 2500 طالب وطالبة.. بالإضافة لمركز جديد لتحليل البيانات الجنائية.. ومركز تدريبي متخصص في منطقة حتا.. ومبنى جديد لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.. ومبنى جديد للطب الشرعي وغيرها من المشاريع».

وأضاف سموّه: «نبارك جهود شرطة دبي.. ونقدر جهود جميع أفرادها وضباطها.. تتوسع المدينة.. وتتزايد المسؤوليات والواجبات الشرطية.. ويتسارع الإقبال على هذه المدينة العالمية».

وتابع سموّه: «تبقى حقيقة ثابتة.. أن الأمن والأمان والاستقرار هو العملة الأغلى والضمان الأكبر لدوام واستمرار وازدهار مسيرة التنمية الوطنية المباركة. حفظ الله بلدنا ووفق الجميع لخدمته».

8 مشاريع

وتضمنت المشاريع الثمانية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى المُقام على مساحة 155 هكتاراً، ويستوعب 2500 طالب وطالبة، ويضم المشروع أربع مناطق، أولاها المنطقة السكنية وتستوعب 1200 طالب من المرشحين والمرشحات والمُستجدين، مع المرافق الخدمية كافة، وأماكن الإعاشة والاستراحات وميدان تدريب يومي، ومنطقة الفصول الدراسية والإدارة العامة للأكاديمية، ومباني الكليات، والقاعات، ومكاتب الطاقم الإداري والأكاديمي والإدارة العامة للتدريب، ومركز صحي ومسرح يتسع لـ1000 شخص.

كما يضم المبنى الجديد المنطقة الرياضية وتشمل 17 مرفقاً منها: صالة رياضية مغلقة، وحمام سباحة مغلق، وحمام سباحة مفتوح أولمبي، وملعب كرة قدم، ومدرجات رياضية، وملاعب خارجية في ألعاب البادل والتنس الأرضي والطائرة، وفندق سكني للفرق الرياضية يتكون من 26 غرفة، أما المنطقة الرابعة فتتمثل في الميدان الرئيس للأكاديمية، ويستوعب 2500 من الحضور والجمهور إلى جانب مدينة تدريب للعمليات الشرطية، ‏ويحتوي المشروع على مسار للدرّاجات الهوائية والجري لمسافة ثلاثة كيلومترات ونصف، وتبلغ كُلفة المشروع مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.

مركز التدريب في حتّا

ويتمثل المشروع الثاني في مركز التدريب بأكاديمية شرطة دبي في حتّا، والمتوقع تشغيله العام المقبل، ويتكون من مبنى رئيس، وميدان رياضي، وميدان رماية وملعب رياضي، ويستوعب 180 طالباً وطالبة، ومبنى سكني، ومبنى فصول دراسية، وإدارية، وميدان تدريب فرعي، إلى جانب ميدان تدريب رئيس يتسع مُدرجه لـ300 زائر.

«المنطقة 56»

واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى شرح حول مشروع «المنطقة 56»، وهو عبارة عن «مركز موحّد لتحليل الأنظمة والبيانات الجنائية»، ويضم أحدث الأنظمة الأمنية في مجال علوم البيانات وتحليلها، ويهدف إلى رفع كفاءة مكافحة الجرائم بأنماطها كافة، ورفع معدلات الأمن المروري من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي القائم على التحليلات التنبؤية، ويهدف مشروع «المنطقة 56»، الذي تبلغ كُلفته المالية 300 مليون درهم، إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التكامل الرقمي الاستراتيجي، وتفعيل العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالأحداث، ورفع معدل تحليل البيانات الرقمي، وتعزيز الشعور بالأمان.

إسكان الشرطة

كذلك تشمل المشروعات مشروع إسكان شرطة دبي في منطقة أم الدمن بمرحلته الثانية، ويُنتظر تشغيله في عام 2026، ويضم ستة مبانٍ، ومساحات خضراء، و246 شقة سكنية، تتسع لـ246 عائلة بكُلفة إجمالية 300 مليون درهم، كما يضم المشروع مجمعاً تجارياً رياضياً، ومحال تجارية، ومركزين رياضيين للرجال والنساء، وملاعب أطفال، وسوبر ماركت، ومقاهي، ومطاعم، وحمام سباحة، وملاعب.

مبنى «الطوارئ»

وتابع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً حول مشروع المبنى الجديد للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في منطقة الروية الأولى، المتوقع تشغيله عام 2026، بكُلفة تصل إلى 300 مليون درهم، وسيضم ميداناً تدريبياً، وقاعة محاضرات تتسع لـ300 شخص، ومبنى سكنياً، ومركزين رياضيين واجتماعيين للسيدات وللرجال، ومبنى خدمات عامة، وملاعب، ومواقف تتسع لـ400 سيارة ومركبة مُتخصصة في العمل الشرطي.

توسعة مركز شرطة بر دبي

وتتضمن المشاريع أعمال التوسعة الجديدة في مركز شرطة بر دبي بكُلفة نحو 91 مليون درهم، وتشتمل على مركز شرطة ذكي SPS، وقسم مناوبة، وقسم مباحث، وقسم تسجيل مروري، وقسم تسجيل جنائي، وقسم شؤون إدارية، وقسم مكافحة المخدرات، وقسم توقيف، ومركز اتصال.

مبنى الطب الشرعي

ويضم مبنى الطب الشرعي أحدث التخصصات العلمية، مثل: التشريح الافتراضي، وعلم الأنثروبولوجي، وطب الأسنان الجنائي، والبنك الحيوي (BIOBANK)، وتحليل ودراسة البيانات الطبية، ومركز أبحاث وغيرها، فيما سيعمل المبنى على مدار الساعة، وسيتوافر فيه مكتب لتخليص خدمات حالات الوفاة، ومركز لحفظ الجثامين، ومواقف للمراجعين، والعديد من المرافق.

مركز الشرطة العائم

وفي ختام الزيارة، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع «مركز الشرطة الذكي العائم» الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يقدم خدماته وسط البحر في جزر العالم، ويتمتع بتصميم يلبي احتياجات روّاد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، ويقدم خدماته من دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

وثمّن الفريق عبدالله خليفة المري الدعم اللامحدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على تحقيق التميّز والريادة الشرطية والأمنية على المستويين المحلي والعالمي، وبما يعكس الصورة العالمية المُشرقة لإمارة دبي، باعتبارها واحة الأمن والأمان، ووجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية عالمية.

محمد بن راشد:

. واثقون في قدرة شرطة دبي على مواصلة الأداء الاحترافي رفيع المستوى، لوضع معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات الأمنية.

. بسواعد أبناء الوطن وفكرهم وعطائهم نمضي بثبات نحو المستقبل.