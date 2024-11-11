الامارات | الشارقة تطلق برنامجاً غذائياً بالمدارس لتعزيز الوعي الصحي للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص برنامج "سفراء بابا سلطان للغذاء السليم"، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الغذاء السليم، ونشر الوعي حول أهمية النظام الغذائي الصحي والآمن بين أفراد المجتمع وطلبة المدارس.

ويأتي البرنامج، الذي اُطلق خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ضمن جهود الدائرة المستمرة لترسيخ السلوكيات والممارسات الإيجابية التي تعكس الممارسات الغذائية السليمة من خلال رفع الوعي بالغذاء الصحي، وتعزيز خيارات الأطعمة العضوية الآمنة، إضافة إلى تمكين البيئة المحيطة التي توفر خيارات غذائية صحية وسليمة.

وقال رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي: "يأتي إطلاق البرنامج متوافقاً مع استراتيجية الشارقة للأمن الغذائي المستدام، وتنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبار الصحة جوهر حياة الإنسان، وأساس التنمية، مشيراً إلى توسيع البرنامج على نطاق كبير في الإمارة؛ تنفيذاً للرؤية التي يوليها سموّه بالاهتمام بصحة أبنائه، وتوفير سبل ومتطلبات الحياة الكريمة كافة لأفراد المجتمع.

وأضاف الطنيجي لـ"الإمارات اليوم" على هامش المؤتمر، أن الارتقاء بالإنسان وتأمين حياته الصحية بالغذاء السليم، هي الأداة والطريقة الأساسية للإسهام في تطوير المجتمع، بإيجابية وفاعلية، لاسيما في أن الإنسان مرتكز التنمية، موضحاً أن البرنامج يسهم في نشر التوعية الغذائية السليمة في مدارس الشارقة التي تُعدُّ نموذجاً متميّزاً لتطبيقه وتوفير بيئة وقائية للطلبة، وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، والمحافظة على حياة صحية مستدامة، التي تضعها الشارقة ضمن أولويتها، وتطبقها في مشروعاتها الغذائية.

وتابع: "سيتوسع البرنامج ليشمل جميع المدارس في إمارة الشارقة لتعزيز ثقافة الغذاء السليم، وسننتقل بعدها إلى شرائح المجتمع المختلفة سواءً طلبة الجامعات أو ربّات البيوت، بحيث نكون قد نشرنا تلك الثقافة بعدها لدى جيل كامل، بحيث يحيا المجتمع في بيئة صحية مثالية قليلة الأمراض"، مؤكداً أن ذلك البرنامج سيسهم بشكل كبير في حماية الأطفال من الأمراض السارية كالسكري والسمنة، ويؤثر بصورة إيجابية على تحسين حياتهم الدراسية.

من جانبها أكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، أن برنامج "سفراء بابا سلطان للغذاء السليم"، يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الوعي الصحي بين الطلبة، حيث يهدف إلى تزويدهم بالأنماط الصحية السليمة ليكونوا قادرين على اتخاذ خيارات غذائية صحية.

وقالت إن هذا البرنامج يؤكد التزامنا في هيئة الشارقة للتعليم الخاص برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تضع صحة أولادنا ورفاهيتهم في قمة هرم الأولويات، ساعين من خلاله إلى بناء بيئة مدرسية تعزز مفاهيم الحياة الصحية المستدامة."

ويضم برنامج "سفراء بابا سلطان للغذاء السليم" في مرحلته الأولى 21 طالباً، ويقدم فعاليات وأنشطة متنوعة، تهدف إلى تعزيز الوعي بالعادات الصحية، وأهمية التغذية السليمة بين زملائهم في المدارس، كما يوفر للطلبة فرصة للتعرف إلى أنظمة غذائية مستدامة وصحية، ما يسهم في تنشئة جيل مستقبلي سليم، ويعزز فهمهم لكيفية الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.