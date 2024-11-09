الامارات | " طفل من أصحاب الهمم" يُعايش تجربة ضابط في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أمنية الطفل مطر محمد الكتبي بحضور شقيقته شيخة الكتبي، في أن يعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل.

ووفرت شرطة دبي للطفل الكتبي وشقيقته، الزي الرسمي لضابط الشرطة، ثم اصطحبته بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في جولة ميدانية في سيارة "تيسلا سايبر تراك"، السيارة الكهربائية الحديثة التي أضافتها شرطة دبي إلى إسطولها من دوريات الشرطة السياحية الفاخرة.

كما واصطحبت شرطة دبي الطفل الكتبي في زيارة إلى مركز الشرطة الذكي SPS، ليتعرف على الخدمات الذكية التي يقدمها للمجتمع وأصحاب الهمم، وأتاحت له فرصة مشاهدة الكلاب البوليسية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9 إلى جانب تقديم هدية تذكارية له.

الجدير ذكره أن تحقيق أمنية الطفل، يأتي ضمن برنامج "إسعاد طفل"، الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتحقيق أهداف استراتيجية أصحاب الهمم في شرطة دبي.