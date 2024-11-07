الامارات | رئيس الدولة يطمئن على صحة طارق محمد عبدالله صالح في مستشفى زايد العسكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الشقيق، طارق محمد عبدالله صالح، الذي يتلقى العلاج بمستشفى زايد العسكري في أبوظبي.

واطمأن سموّه على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب طارق محمد عبدالله صالح عن شكره وتقديره لزيارة سموّه والاطمئنان على صحته، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والسعادة لسموّه، مثمناً مواقف دولة الإمارات الأخوية التاريخية تجاه دعم الشعب اليمني على مختلف المستويات.