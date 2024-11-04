الامارات | سعود بن صقر القاسمي يرفع العَلَم في كورنيش القواسم برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم العَلم مناسبة تعكس اعتزازنا وفخرنا بوحدتنا الوطنية الراسخة، وهويتنا الإماراتية المتأصلة.

جاء ذلك خلال رفع سموه علم الإمارات على «سارية العَلم» في كورنيش القواسم برأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الإمارة بيوم العلم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.