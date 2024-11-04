الامارات | منصور بن زايد: روح الوحدة تدفع مسيرتنا دائماً إلى المقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عَلَم الدولة على سارية قصر الوطن، احتفاء بـ«يوم العَلَم» الذي يوافق الثالث من نوفمبر.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، يتم فيها تجديد العهد والولاء للوطن، ورفع العَلم عالياً في سماء الوطن.

وقال سموه إن هذا اليوم يتجاوز كونه مجرد احتفال، فهو تعبير عن وحدة الصف وروح الانتماء التي تجمع أبناء الإمارات.

وأضاف: «هذه المناسبة تعزز القيم الوطنية، وتؤكد أهمية التلاحم والتكاتف لرفعة الوطن»، مؤكداً مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لتعزيز مكانة الوطن ورفعة شأنه، لتظل راية الإمارات رمزاً للعزة والفخر، داعياً الله، عز وجل، أن يحفظ الإمارات وشعبها، وأن يديم نعم الخير والأمن والازدهار.

حضر مراسم رفع العَلم، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسِّس، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة والجهات التابعة لسمو رئيس ديوان الرئاسة.

وقال سموه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، رفعنا عَلَم الإمارات على سارية قصر الوطن احتفاء بيوم العَلم. في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد والعزم على الحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة، رمزاً للعزة والمنعة والريادة. يوم العَلم يجسد روح الوحدة والانتماء والولاء التي تدفع مسيرتنا دائماً إلى المقدمة».