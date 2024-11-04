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«أبوظبي للإعلام»: عَلَم الإمارات رمز الوحدة الوطنية والاعتزاز بدولتنا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت شركة أبوظبي للإعلام احتفالاً بمناسبة يوم العَلَم في مقرها بالعاصمة أبوظبي، جرت خلاله مراسم رفع عَلَم الدولة، تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».

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ورفع عيسى سيف المزروعي، المدير التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام، العَلَم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً خلال مراسم الاحتفال، إلى جانب المديرين التنفيذيين في الشركة، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بعَلَم الدولة وما يحمله من رمزية تعكس تلاحم الدولة قيادةً وشعباً.
وقال عيسى سيف المزروعي: «نحتفل اليوم برمز الوحدة الوطنية وراية الاعتزاز بدولتنا، فهي مناسبة عزيزة على قلوب الإماراتيين تُجدّد فيها أسرة أبوظبي للإعلام التزامها وعهدها باستكمال دورها الرائد في تسليط الضوء على قيم الاتحاد وتعزيز الهوية الوطنية والفخر والانتماء التي يجسّدها العَلَم».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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