الامارات | وفاة شخصين اختناقاً في حادث حريق بمبنى فندقي في منطقة نايف بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخصان، نتيجة حادث حريق في مبنى فندقي بمنطقة نايف في دبي جراء اختناق بسبب الدخان.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع خلال 6 دقائق، حيث باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق وتقديم الدعم للمتأثرين.

وتقدمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين.