الامارات | وفاة شخصين اختناقاً في حادث حريق بمبنى فندقي في منطقة نايف بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين اختناقاً في حادث حريق بمبنى فندقي في منطقة نايف بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخصان، نتيجة حادث حريق في مبنى فندقي بمنطقة نايف في دبي جراء اختناق بسبب الدخان.
ووصلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع خلال 6 دقائق، حيث باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق وتقديم الدعم للمتأثرين.
وتقدمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين.
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