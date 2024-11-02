كارلا حداد بأقوى رد على متابع هاجمها لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - ردت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد على متابع ارسل لها رسالة انتقدها فيها لنشرها محتوى لا علاقة له بما يحصل في لبنان وكتبت هي عبر خاصية القصص السريعة: وصلتني رسالة الصبح من شخص عايش بفرنسا (يعني بالعالم المتقدم) مزعوج مني كيف مع كل يلي عم بصير بلبنان انا همّي شعراتي (تعليقا على فيديو اعدت نشره على الستوري دعما لمصفف شعري يلي متلو متل كل اللبنانيين مكمل يشتغل لان عندو عيلة وموظفين)

وتابعت : ردي كان لهالشخص ولكل حدا ممكن يكون تعليقه مشابه: اجمع شملك اعهج عهدك وتفضل حـ ـارب على الجبهة وما تنظّر انت وببلاد الاغتراب وما تعلق بسخافتك كيف بعدنا عايشين وعم نتنفس.



وأضافت : ومن هلق عم قول لكل يلي بشوفوا صفحتي، ما بسمح لحدا يشكك او يغبر على وطنيتي، على القليلة ما بحياتي رفعت غير العلم اللبناني وما بحياتي تمنيت غير انو بلدي يكون، على القليلة متل ما تعلمنا بكتب التاريخ منارة الشرق وملتقى الحضارات مش ساحة حرب.

واترتاحوا شغلي مكمل ان كان بالعقارات بالاعلانات او بالبوستات لان شغلي مش معلق بلبنان هالبلد يلي ناطر الكواكب كلها تتفق ليمشي حاله.

وختمت: وشغلة بعد هالشخص بعت رسالته بالفرنسي لان يا نوسو شكله ما بيعرف لا يكتب ولا يقرأ عربي.