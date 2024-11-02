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إحصائية أمنية: مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في عدة محافظات يمنية خلال أكتوبر الفائت

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المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية أمنية عن مقتل وإصابة 105 شخص في عدة محافظات يمنية خلال شهر أكتوبر الفائت.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، الجمعة، إنها ضبطت 46 جريمة قتل عمدي، و59 جريمة شروع بالقتل، ضمن مئات الجرائم الجنائية تم ضبطها خلال أكتوبر الفائت في المحافظات المحررة.

وأضافت في إحصائية نشرها مركز الإعلام الأمني التابع لها، أن من بين الجرائم المضبوطة خلال الفترة، 25 جريمة إطلاق وتبادل إطلاق النار، و375 جريمة إيذاء عمدي جسيمة وخفيفة.

وأشارت إلى أنها ضبطت 1713 متهماً على ذمة 1449جريمة جنائية تم ضبطها في محافظات (تعز، مأرب، عدن، حضرموت، أبين، الحديدة، الضالع، شبوة، المهرة، لحج، حجة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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