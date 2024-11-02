تكنولوجيا: AMD تكشف عن معالج Ryzen 7 9800X3D بتحسينات في آداء الألعاب بنسبة 26%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD مؤخراً عن معالج Ryzen 7 9800X3D، الذي يأتي بتحسينات في معدل تحديث الإطارات بنسبة 8%، وتحسينات في تشغيل الألعاب تصل إلى نسبة 26% في بعض الألعاب.

يأتي معالج Ryzen 7 9800X3D بعد إصدار الشركة السابق 7800X3D، كما يدعم الإصدار الجديد أيضاً ذاكرة تخزين مؤقت 96MB of L3 و23 ميجابت في قالب CCD و64 ميجابت في قالب إضافي، كما تم تثبيت ذاكرة 3D V-C إلى أسفل أنوية وحدة المعالجة المركزية، مما يعزز آداء التبريد في المعالج.

كما يرتكز معالج Ryzen 7 9800X3D على ثلاثة أجزاء تشمل CCD بدقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، و3D V-Cache، وقالب I/O بدقة تصنيع 6 نانومتر بعملية تصنيع TSMC.

ويضم المعالج 8 من أنوية Zen 5 مع SMT، و16 threads، مع TDP بدقة 120W، وسرعة رئيسية 4.7GHz، ومع رفع تردد التشغيل تصل السرعة إلى 5.2GHz، كما يدعم المعالج الفتح بشكل كامل لدعم التبريد اللازم في وحدة المعالجة.

ويتوافق معالج AMD Ryzen 7 9800X3D مع اللوحة الأم AM5، ومن المقرر أن يتوفر في الأسواق العالمية بدءاً من 7 من نوفمبر الجاري.

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