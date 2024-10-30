عمار النعيمي: هدفنا الارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، الذي عقد في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.

وثمن سموه، خلال الاجتماع، الدعم الدائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، والرعاية التي يوليها سموه لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ما مكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويعزز استدامة العمل الخيري، وتنويع مبادراته وتطوير وسائله وآلياته برؤية واضحة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، للمؤسسة، ومتابعة سموه المستمرة لمبادراتها له بالغ الأثر في تحقيق أهدافها للارتقاء، بالأسرة المواطنة المتعففة، وتوفير الإمكانات كافة لإنجاح مشروعاتها، التي تسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان. وأثنى سموه على جهود المؤسسة وبرامجها الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر محدودة الدخل والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في الإمارة، إلى جانب مشاريعها الخيرية المستمرة على مدار العام.

حضر الاجتماع، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

واعتمد سمو ولي عهد عجمان الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2025، للإنفاق على قطاعات مختلفة منها، الديني والاجتماعي والصحي والتعليمي والمجتمعي.

ووافق سمو ولي عهد عجمان على مقترحات المؤسسة بخصوص لجنة المساعدات، والتي تسهم في زيادة عدد المستفيدين، وتسريع عملية صرف المساعدات.

كما اعتمد سموه زيادة موازنة مشروع إحلال منازل المواطنين، ووجّه بضرورة إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.

واعتمد المجلس مقترح المؤسسة ببيع بعض أوقاف المؤسسة واستثمار أموالها في بناء أوقاف جديدة ذات عوائد مرتفعة، وفق فتاوى شرعية وردت للمجلس.