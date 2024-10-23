الامارات | بعد الانتهاء من تطويرها.. "طرق دبي" تستأنف خطوط النقل البحري لخدمة المناطق السكنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل خطوط النقل البحري لخدمة المناطق السكنية بِمِنطَقَتي القناة المائية والخليج التجاري بعد الانتهاء من تطويرهما، وتتمثّل هذه الخدمة بخطين يربطان مناطق الجذب السياحي المحيطة بالمنطقتين. وتعمل الهيئة على تطوير قطاع النقل البحري العام والسياحي بهدف خدمة السكان والزائرين، وضمان تحقيق رضا المتعاملين في إمارة دبي، من خلال تطوير الخدمات المقدمة والعمل على تكاملها مع قطاعات النقل الأخرى عبر توفير وسائل النقل المرن مثل الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالقرب من المحطات المتكاملة لسهولة الوصول بينها، إضافة إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بإمارة دبي بهدف تلبية خدمات المتعاملين وتحقيق أهداف إمارة دبي في تحسين جودة الحياة وفق غايات الهيئة الاستراتيجية.

وقال خلف حسن عبدالله بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تهدف الهيئة من تطوير واستئناف تشغيل هذه الخطوط إلى تحقيق الرؤى والأهداف بكفاءة عالية، مما يعزّز الاقتصاد ويرفع من جودة المشاريع والحياة وخدمة المناطق والمشاريع التطويرية ذات الإطلالة البحرية، كما يسهم توفير البنية التحتية المناسبة في المشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية في تسهيل حركة الجمهور من وإلى هذه المشاريع، وهو ما يزيد من جاذبيتها وتحديث الوجهات السياحية والمناطق السكنية في إمارة دبي، التي تنعكس على زيادة أعداد مستخدمي خدمات النقل البحري، وذلك بناءً على الخطة الشاملة للنقل البحري 2020 – 2030 التي أطلقتها، التي تضمنت احتياجات المطورين.



ويعمل الخط الأول DC2 من 8:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً من الاثنين إلى السبت، ومن 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً أيام الأحد، بزمن تقاطر يتراوح بين 30 و50 دقيقة، ويربط هذا المسار بين محطة الواجهة المائية ومحطة مراسي ومحطة الخليج التجاري ومحطة جودولفين ومحطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري، ويوفر وسيلة نقل مريحة لأولئك الذين يتنقلون من وإلى مراكز الأعمال والترفيه الرئيسة بالمنطقة.

أما الخط الثاني DC3 فيعمل من 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً أيام السبت والأحد، ويربط بين محطة الجداف وحي دبي للتصميم للنقل البحري، ويعمل في كلا الاتجاهين، ويقدم هذا المسار وسيلة نقل مريحة وفعّالة للركاب بين المنطقتين، خاصة الراغبين في الوصول إلى محطة الخور الخط الأخضر لمترو دبي، من حي دبي للتصميم، كل 35 دقيقة، مما يوفر وصولًا سلساً للأشخاص من وإلى المنطقة، وبتعرفة مقدارها درهمان فقط، لكل نقطة توقف بالخطين المذكورين.