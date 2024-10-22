الامارات | «الصحة»: تحقيق 95% من مستهدفات «نبضك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نتائج المشروع التحولي «نبضك»، وهو النظام الوطني للكشف المبكر عن خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ونتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم لسنة 2023 - 2024. وأكدت الوزارة خلال فعالية نظمتها في دبي، أمس، عن تحقيق 95% من مستهدفات المشروع التحولي «نبضك» الذي يهدف إلى تغطية 80% من مراجعي مراكز الرعاية الصحية ومراكز الفحص الدوري بالجهات الصحية الحكومية، حيث تم تطبيق نظام التدخل المبكر الذي يشمل المشورة الطبية والعلاجات الأساسية للحالات ذات معدل الخطورة العالية للفئة العمرية 40 سنة فما فوق، كما تم اعتماد آلية موحدة لقياس معدل خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين (فرامينجهام) في جميع المنشآت الصحية الحكومية بالدولة، والذي يرتبط بمؤشر وطني وعالمي، ويهدف إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين بنسبة 33% حتى عام 2030.

وأسفرت نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم بين شهري يونيو وأغسطس من عام 2023 -2024 التي شارك فيها أكثر من 70 ألفاً من المواطنين والمقيمين من كل عام، عن تسجيل نسبة 13.2% من مرضى كانوا على علم بإصابتهم بالمرض، ويستخدمون علاجاً لارتفاع ضغط الدم، و4% من العينات تم اكتشاف إصابتهم حديثاً من خلال الحملة، فيما أظهرت النتائج ارتباط ارتفاع ضغط الدم بالسمنة وقلة النشاط البدني والتدخين بكل أنواعه.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، الدكتور حسين الرند، إن الإعلان عن نتائج المشروع التحولي «نبضك» يأتي في إطار المنهجية الحكومية المبتكرة، مؤكداً أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها كرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، حيث تعمل باستمرار على تحسين جودة الحياة الصحية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية، وإرساء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.