الامارات | قبيل زيارة رئيس الدولة لموسكو.. بوتين: علاقات صداقة وثقة قوية تربطني مع محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متانة العلاقات بين روسيا والإمارات، مشيراً إلى الثقة التي تجمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودور الإمارات المؤثر في قضايا الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين خلال إحاطة إعلامية على هامش منتدى أعمال دول "بريكس": "نعم، تربطنا علاقات طيبة جداً مع الإمارات العربية المتحدة، ولدي علاقات ثقة راسخة مع الشيخ محمد بن زايد. أنا واثق بأن زيارته ستكون مثمرة للغاية... وأود دعوته إلى البيت لتناول العشاء ومناقشة القضايا الحالية خلال الأمسية."

وأشاد الرئيس الروسي بقدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على الحفاظ على علاقات متينة وعملية مع الشركاء الدوليين، واصفاً ذلك بأنه "أمر ثمين"، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز هذه العلاقات.

كما أشار بوتين إلى الجهود التي بذلتها كل من الإمارات والسعودية في ملف تبادل الأسرى، مؤكداً على دور الإمارات في هذه المساعي.

وأوضح الرئيس الروسي أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والإمارات تشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تصاعد إيجابي، رغم أنه لم يصل بعد إلى مستويات التجارة مع الصين.

وأضاف: من المهم الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات المشترك بين روسيا والإمارات يعمل بفعالية كبيرة بما يخدم مصلحة الطرفين.. مؤكداً "بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط، فإننا نصغي باهتمام إلى المواقف التي تطرحها الإمارات، ونعمل على أخذها بعين الاعتبار".

ويبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" غداً الإثنين زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما يشارك سموه خلال الزيارة في أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.