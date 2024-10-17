الامارات | جمارك دبي توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات التجارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توظّف جمارك دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جهود الدائرة الرامية إلى تسريع العمليات التجارية، وإثراء تجربة المتعاملين، وتشارك جمارك دبي في معرض «جيتكس غلوبال» بالعديد من المبادرات والابتكارات الرقمية، إضافة إلى إتاحة تجربة افتراضية للزوار والعارضين لإجراءات تخليص البضائع. وأعلنت جمارك دبي مشاريعها التي تعتمد حلول وآليات الذكاء الاصطناعي، ومنها ابتكار «المنسق» الذي تم تطويره في جمارك دبي، ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة «Gen AI» للتنبؤ برموز النظام المنسق (code HS) الصحيحة لاستخدامها في البيان الجمركي، ومنصة «أوكتا» المساعد الشخصي المستند إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر الإجابة عن استفسارات العملاء في ما يخص الجمارك والتجارة في دبي بوقت قياسي، إضافة إلى مشروع «شاحن» الذي يُتيح إنجاز التتبع الإلكتروني للشحنات بين منافذ إمارة دبي.

وأكد مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، المهندس عادل السويدي، أن «الدائرة من أوائل الدوائر الحكومية التي طورت برامج وتطبيقات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار خطة الدائرة لتسهيل التجارة وحماية المجتمع، وتحقيق سعادة المتعاملين بتبسيط الإجراءات وخفض الكلفة، كما يهدف تطوير هذه المشاريع وفق آليات الذكاء الاصطناعي إلى دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية، بتعزيز العمليات لزيادة التجارة الخارجية لدبي».

وقال: «يمثل مشروع (شاحن) نقلة نوعية في تتبع الشحنات إلكترونياً عبر تركيب قفل رصاص إلكتروني من قبل ضباط التفتيش بالمراكز الجمركية بعد الانتهاء من مطابقة معلومات الشحنة ووسيلة النقل، ما يوفر إمكانية رصد كل تحركات الشحنة بين نقطة الانطلاق والمركز الجمركي الذي يعدّ نقطة خروج الشحنة، وتلقي إشعارات مباشرة في حال خروجها عن المسار، كما سنعرض منصة (أوكتا) المساعد الشخص المستند إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الذي يوفر الإجابة عن استفسارات العملاء في ما يخص الجمارك والتجارة في دبي بوقت قياسي».