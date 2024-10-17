الامارات | لطيفة بنت محمد: «جيتكس» يعكس التعاون البنّاء بين الدول لتحقيق أعلى استفادة للجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الحدث الأكبر من نوعه في العالم للتكنولوجيا والشركات الناشئة، في دورته الـ44 المقامة تحت شعار «التعاون العالمي لصياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي»، في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري.

واطلعت سموها خلال الزيارة على ما يضمه الحدث من شركات عالمية كبرى تعد رائدة في صناعة التكنولوجيا عالمياً، والتي تشارك في الحدث ضمن دورته الأكبر على مر تاريخه من حيث المشاركة الدولية، إذ استقطبت هذا العام ما يزيد على 6500 شركة عارضة، و1800 شركة ناشئة، و1200 مستثمر، إلى جانب المشاركات الحكومية لأكثر من 180 دولة.

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بدور «جيتكس غلوبال» باعتباره ركيزة لتشجيع وتفعيل العمل المشترك حول العالم، لاسيما مع التطور غير المسبوق في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقالت سموها: «بينما تسعى الدول إلى تسريع التقدم الملموس لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية الرقمية، فإن التعاون البنّاء بين الدول في مختلف المجالات أصبح ضرورياً لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للجميع، و معرض (جيتكس غلوبال) خير دليل على هذا التعاون، بما يحظى به من أهمية كبيرة وما يشهده من حضور نخبة من أبرز العقول وأكثر المواهب إبداعاً، وأفضل الشركات الرائدة والشركات الناشئة، الأمر الذي يمكِّن البشرية من الازدهار بطرق لم تكن الأجيال الماضية تتخيلها».

وأضافت سموها: «يؤكد الحضور الكبير للعارضين والمستثمرين والزوار الدور الرئيس الذي يلعبه معرض جيتكس غلوبال في رسم خارطة التحول التكنولوجي للمجتمع العالمي على المدى الطويل، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين ضمن قطاع التكنولوجيا عالمياً تحت سقف واحد لطرح أفكار ومبادرات مبتكرة تدعم النمو والتطور، بما يؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنجاح».

وخلال زيارتها للحدث العالمي، تفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، عدداً من المنصات المشاركة في المعرض، ومنها منصة «إي آند الإمارات»، التي تقدم خلال المعرض مجموعة من الخدمات المبتكرة، أبرزها خدمة «المنزل الذكي» التي يتعرف فيها الذكاء الاصطناعي إلى احتياجات المستخدم، ويتكيف معها، من خلال التعلم وفهم التفضيلات والعادات، وقراءة المؤشرات الصحية للأشخاص.

كما توقفت سموها عند منصة شركة «هواوي»، حيث اطلعت سموها من مسؤولي الشركة على مجموعتها الجديدة من المنتجات والحلول الرقمية الذكية لمساعدة الشركات وقطاع الأعمال على إنجاز مراحل متقدمة من التحول الرقمي، بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تسهم في الانتقال للمرحلة الجديدة من التحول الرقمي الذكي للقطاعات المختلفة.

وزارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منصة شركة H3C، حيث تعرّفت سموها إلى استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، وما تعرضه من تقنياتها المتطورة، وأحدث منتجاتها في مجال تسريع التحول الرقمي والاستفادة منه.

وشملت الزيارة منصة شركة «كاسبرسكي» التي تعرض خلال المعرض العديد من المنتجات التقنية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، والتي تحظى بحلول المناعة الرقمية وهي مبنية على مبدأ التصميم الآمن، ما يمكّنها من التصدي للهجمات الإلكترونية، والمنصة الخاصة بشركة «Forcepoint»، حيث استمعت سموها إلى شرح حول ما تقدمه الشركة في مجال تخفيف المخاطر الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر نظام إلكتروني آمن يضمن الحفاظ على البيانات.

وقد ركزت جلسات النقاش في اليوم الثالث من معرض جيتكس غلوبال 2024 على موضوع الأمن السيبراني، وتناول المشاركون خلال الحدث العالمي أحدث التحديات والاتجاهات والفرص في المشهد السيبراني.

جدير بالذكر أن معرض جيتكس غلوبال يربط مجتمع التكنولوجيا في العالم بسلاسة، من خلال شبكة من الفعاليات المقررة في عام 2025، بما في ذلك معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس إفريقيا في المغرب، ومعرض جيتكس نيجيريا. وستعزز هذه الفعاليات التعاون وتدفع مسيرة الابتكار في المشهد التقني، مع كون الذكاء الاصطناعي يعد مجالاً أساسياً للاستكشاف والابتكار والتعاون، إلى جانب التقنيات الناشئة الأخرى.

لطيفة بنت محمد:

. الحضور الكبير للعارضين والمستثمرين والزوار يؤكد الدور الرئيس للمعرض في رسم خريطة التحول الرقمي العالمي.