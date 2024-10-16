الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ومدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فالح المطيري، ومشاركة ممثلي أجهزة الإعلام العربية المعنية بالإعلام الإلكتروني.



وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أهمية انعقاد اجتماع اللجنة في هذا الوقت الذي يشهد تحولات جذرية غير مسبوقة في قطاع الإعلام الإلكتروني؛ حيث يعيش العالم حقبة جديدة يتسارع فيها التطور التكنولوجي بوتيرة هائلة، ما يفرض تحديات جديدة ويخلق فرصًا ضخمة.

وأشارت إلى أن هذه السرعة الكبيرة في التحول الرقمي تتطلب من الدول العربية الوقوف بشكل جاد عند هذه المتغيرات، والعمل على وضع خطط وإستراتيجيات شاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي، مؤكدة ضرورة التعاون العربي المشترك لتطوير أطر تشريعية قادرة على مواكبة هذه السرعة، بما يضمن استغلال التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام العربي وتعزيز حضوره على الساحة العالمية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والأخبار المضللة، ووضع سياسات مرنة تعزز الابتكار وتحمي المجتمع من المحتوى الضار.

وكان السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أوضح في كلمته في افتتاح الاجتماع، أن هذه الدورة تنعقد في إطار متابعة وتنفيذ القرار رقم 547 الصادر عن الدورة العادية الـ(54) لمجلس وزراء الإعلام العرب بمملكة البحرين، بما في ذلك دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال "مجلس الإمارات للإعلام"، لتصميم وإطلاق موقع للجنة العربية للإعلام الإلكتروني نهاية 2024 مع تنظيم دورات تدريبية لمرشحي الدول الأعضاء بشأن تدبير هذا الموقع.

وذكر أن هذا الموقع الإلكتروني يخضع للمبادئ والضوابط المحددة في مدونة السلوك التي اعتمدت من مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة المذكورة والتي تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الفضاء الرقمي مع الالتزام بالقيم الروحية والاخلاقية والثقافية لمجتمعاتنا العربية والتأكيد على ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء.

وأشاد بالدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفع بالتعاون العربي المشترك وخاصة في مجال الإعلام والاتصال بما في ذلك الجهود المقدرة "لمجلس الإمارات للإعلام" لإعداد مشروع الموقع الإلكتروني.

وبحث الاجتماع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تصميم وإطلاق موقع إلكتروني جديد للدول الممثَّلة في اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، بهدف توسيع نطاق أخبارها ومشاركتها وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى استعراض تجربة أكاديمية الإعلام الجديد في الإمارات وأبرز ما حققته من إنجازات خلال الأعوام الماضية، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد أواصر التعاون في المجالات ذات الصلة بالإعلام والمحتوى الرقمي والألعاب والرياضات الإلكترونية.