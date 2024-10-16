الامارات | منصور بن محمد: «جيتكس» يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الحدث الأكبر من نوعه في العالم للتكنولوجيا والشركات الناشئة، في دورته الـ44 والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري.

واطّلع سموّه خلال الزيارة على ما يضمه الحدث من شركات عالمية كبرى تعد رائدة لصناعة التكنولوجيا في العالم، وإلى جانبها الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ممن حرصوا على المشاركة في الحدث ضمن دورته الأكبر على مر تاريخه من حيث المشاركة الدولية، إذ استقطبت هذا العام ما يزيد على 6500 شركة عارضة و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر إلى جانب المشاركات الحكومية، وذلك من أكثر من 180 دولة.

وأشاد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي لمعرض جيتكس غلوبال في جمع قادة ورواد صناعة التكنولوجيا من حول العالم تحت سقف واحد في دبي، حاملاً شعار «التعاون العالمي لصياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي» لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، منوهاً بانسجام أهداف هذا التجمع العالمي الضخم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

وأثنى سموّه على إسهام «جيتكس غلوبال» في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية، علاوة على ما يمثله الحدث من دعم لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى توليد قيمة اقتصادية مهمة من عملية التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً ستضيفها لاقتصاد دبي.

وحرص سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على الاطلاع على أبرز المشاركات الوطنية الموجودة بقوة هذا العام في النسخة 44 من المعرض، وضمت عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية، حيث زار سموه المنصات الخاصة بكل من: منصة حكومة دبي، ومنصة حكومة أبوظبي، ومنصة الهيئات الاتحادية، ومجلس الأمن السيبراني – الإمارات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، إضافة إلى شركة Fortinet.

وأعرب سموّه عن تقديره لما شاهده من مبادرات ومشاريع وخدمات تطرحها الجهات الوطنية، سواء الاتحادية أو المحلية من خلال «جيتكس غلوبال 2024»، مؤكداً أن المستوى المتقدم من التطبيقات التي شاهدها في تلك المنصات يؤكد الريادة الإماراتية في مجال التحول الرقمي، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويؤكد جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، بتوظيف نموذجي للتكنولوجيا في تقديم خدمات نوعية عالية الكفاءة والاعتمادية.

وعن التواجد الدولي الكبير في «جيتكس غلوبال» هذا العام وزيادته بنسبة 40% مقارنة بالدورة السابقة، قال سموه: «التعاون النموذجي والمثمر مع شركائنا الدوليين سيظل عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ضمن مختلف القطاعات، في الوقت الذي تسعى فيه دبي نحو تحقيق نمو مستدام كمركز حيوي للتقنيات الجديدة، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي بما له من إمكانات ضخمة نعول عليها في تحقيق التقدم المأمول في شتى المجالات».

وحملت فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس غلوبال 2024 عنوان «الثلاثاء الخارق للذكاء الاصطناعي»، حيث عرضت 3500 شركة خدمات وحلولاً جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما عرضت أكثر من 400 شركة ناشئة من عالم الذكاء الاصطناعي منتجاتها ضمن المعرض.

منصور بن محمد:

. دور حيوي للحدث في جمع قادة ورواد صناعة التكنولوجيا في العالم لرسم ملامح مستقبل القطاع.