الإمارات موطن 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في جلسة بعنوان «رؤية الإمارات في ريادة الأعمال - وفرص النمو المستقبلي للمستثمرين المحليين والعالميين»، التي أقيمت بمعرض «إكسباند نورث ستار 2024».

وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تمتلك منظومة متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمتع بمبادرات ريادية وتشريعات اقتصادية مرنة وحوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، حيث عملت الدولة على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها أصبحت اليوم موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة، وفي ضوء هذه التغييرات الجذرية تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، أطلعت معاليها المشاركين في المعرض، على جهود الدولة ووزارة الاقتصاد في تطوير بيئة ريادة الأعمال الوطنية، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ومنها إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج موطن ريادة الأعمال، ومبادرة 100 شركة من المستقبل، وبرنامج الشركات العائلية «ثبات»، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومجمعات صناعية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمال، وتقديم ضريبة تنافسية للشركات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على «شهادة القيمة الوطنية المضافة»، ومنح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول اللامعة لمدة تصل إلى 10 سنوات.