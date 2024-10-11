الامارات | «صحة دبي» تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة في دبي برنامجاً لتعزيز الصحة النفسية، على هامش منتدى الصحة النفسية الذي بدأ في دبي أمس.

وقالت الهيئة إن البرنامج يهدف إلى كسر وصمة العار أمام ثقافة العلاج النفسي في المجتمع، وخلق بيئة للحوار الإيجابي، وإشراك المجتمع في تبني مفاهيم الصحة النفسية لتكون جزءاً أساسياً من حياته.

وقالت رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي في الهيئة، الدكتورة هند العوضي لـ«الإمارات اليوم» على هامش المنتدى، إن الهيئة تهدف من خلال المبادرة الجديدة إلى زيادة وعي المجتمع بالصحة النفسية، وتعزيز معرفته وعلمه بالرفاه النفسي، وكسر وصمة العار المصاحبة للصحة النفسية التي تمنع كثيرين من الإقبال على أطباء هذا التخصص للحصول على العلاج النفسي.

ولفتت إلى أن قلة الوعي والشعور بالوصمة كانت حاجزاً دون تشخيص كثير من الأشخاص والأطفال لطلب الاستشارة والعلاج.

وأضافت: «نستهدف من خلال الحملة كل الأفراد في إمارة دبي بشكل عام، إلا أن الحملة ستركز بشكل أكبر على خمس فئات باعتبارها الأكثر عرضة للمشكلات والأمراض النفسية، وهي النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، حيث ستكون لهذه الفئات الأولوية في الحملة».

وأضافت: «سنقوم باستخدام كل الوسائل والممكنات المتاحة للوصول للمجتمع بأكمله، لتحقيق مستهدفات الحملة التي بدأت اليوم وتستمر لخمس سنوات».

وذكرت العوضي أن استراتيجية الصحة النفسية تحمل مفهوماً جديداً متفقاً عليه عالمياً، وهو يمثل التوجهات الدولية نحو المستقبل التي ترتكز على بناء الصحة النفسية والرفاهية، وتعزيز مجتمعات أكثر صحة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية والتغيرات وضغوط الحياة، من خلال تمكين أفراد المجتمع من توظيف قدراتهم والتعلم بشكل جيد للإسهام بشكل فعال في تطوير مجتمعاتهم.

وأكدت أن الرفاه النفسي بمفهومه العميق يساعد على بناء العديد من المهارات أهمها: المرونة النفسية، وإدراك المشاعر، وممارسة التأمل، والتطوير الذاتي، إلى جانب مهارات التكيف وبناء العلاقات الصحية، والوعي الذاتي.

وتناقش فعاليات المنتدى المفتوح - على مدار ثلاثة أيام - استراتيجية الصحة النفسية التي تتبنى الهيئة تنفيذها، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين والأطباء والمختصين، والشخصيات المؤثرة الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي.