اليوم.. بث موحد للقنوات المحلية دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تبدأ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم، الجمعة، البث المباشر لحملة التضامن الإنساني «الإمارات معك يا لبنان» عبر القنوات التلفزيونية المتمثلة في قناة أبوظبي، وقناة دبي، وقناة الشارقة، والتي ستكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساء.

ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع للتبرع للحملة عبر الحسابات البنكية للهيئة، في دعوة ليكون الجميع يداً واحدة في دعم الأشقاء اللبنانيين، بما يعكس قيم التآخي والإنسانية المتأصلة بمجتمع دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أن حملة «الإمارات معك يا لبنان» وقفة إنسانية مع الشعب اللبناني، ودعم المجتمع الإماراتي يجلب الأمل للأسر المحتاجة في لبنان.

المساعدات النقدية

وفي إطار جمع التبرعات لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، بدأت الحملة باستقبال المساعدات النقدية عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية التابعة للهيئة والجمعيات الرسمية بالدولة.

فيما استقبال المساعدات العينية بدأ من خلال إيداع المساعدات في مخازن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح بأبوظبي، والمخازن الأخرى في مدينة دبي الإنسانية، إضافة إلى مكاتب الهيئة في جميع مناطق الدولة.

انطلاق الحملة

وأعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن دبي ستشهد غداً السبت انطلاق حملة تجميع وتعبئة حِزم الإغاثة الإنسانية، من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فيما تشهد أبوظبي يوم الأحد، انطلاق حملة تجميع المساعدات، من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، بمحطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

ومن المتوقع أن يشارك في تنظيم الحملة التي تستمر يومين، مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة، بالتنسيق مع منصة متطوعين التابعة لمؤسسة الإمارات، إضافةً إلى المنصات التطوعية الأخرى بمختلف إمارات الدولة.

وتترجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» النهج الراسخ لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة.

وتُعبِّر «الإمارات معك يا لبنان» عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.

وتحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يمكن من عون إنساني، لتخفيف وطأة المعاناة، وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

رسالة حضارية

تنطلق حملة «الإمارات معك يا لبنان» من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية، ودعم استقرار المجتمعات المتضررة، والتخفيف على الشعوب المتأثرة.

وتعمل دولة الإمارات على تقديم المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة، وبكفاءة عالية لمختلف الدول والشعوب المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات، بغض النظر عن التوجهات السياسية والعقائدية أو الأصل أو اللون أو الموقع الجغرافي.

وتنسجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» مع إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون والمساعدة والإغاثة للمتضررين والمتأثرين كافة من الحروب والصراعات.

وتعكس حزمة المساعدات الإماراتية الحالية المسؤولية الإنسانية الدولية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في الظروف الطارئة والمواقف الصعبة.