جاسم البديوي: الإمارات أنجزت التزاماتها الخاصة بمشروع السكك الحديدية الخليجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دولة الإمارات أنجزت التزاماتها كافة الخاصة بمشروع السكك الحديدية الخليجية، وأصبحت جاهزة للربط مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بدور الإمارات الكبير فيما يخص إطلاق المشاريع الوطنية الرائدة داخل الدولة، ودورها المهم في مشروع السكك الحديدية الخليجية.

وقال معاليه، على هامش انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل»، أمس، في أبوظبي، التي تستمر إلى 10 أكتوبر الجاري، إن هذا المشروع الخليجي الاستراتيجي الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل في عام 2030، وفق الخطط الموضوعة يساهم في نقل 6 ملايين راكب مع بدء التشغيل، ويصل هذا العدد إلى 8 ملايين راكب بحلول عام 2045، فيما يصل حجم البضائع المتوقع نقلها مع بدء تشغيل المشروع إلى 201 مليون طن من السلع التجارية، وتصل إلى 271 مليون طن في عام 2045.

وأضاف معالي جاسم البديوي، أن السكك الحديدية الخليجية مشروع واعد يعود بفوائد عديدة على دول الخليج العربي، إذ تشير جميع الدراسات إلى إيجابية هذا المشروع على الصعد كافة، من حيث ارتفاع الناتج المحلي لدول التعاون، إضافة إلى تحقيق التواصل والترابط فيما بينها، إضافة إلى منح الخيار لمواطني دول التعاون والمقيمين في التنقل عن طريق القطار الخليجي والذي يتزامن مع إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة، بما يعزز قطاع السياحة الخليجي.

وقال معاليه: إن الحضور الإقليمي والدولي في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية الذي تستضيفه الإمارات حالياً ذو دلالة مهمة على مكانته الرائدة عالمياً كأحد أهم المؤتمرات الدولية التي تستشرف مستقبل القطاع، وتستعرض أحدث التكنولوجيا المستخدمة وأحدث الأبحاث والتطورات والابتكار في قطاع السكك الحديدية.