الامارات | 250 عارضاً من 50 دولة في «إكسبو أصحاب الهمم» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات لا حصر لها في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم، عبر تشريعات وسياسات وبرامج تضمن لهم فرصاً متساوية للاندماج في المجتمع.

وقال سموه، خلال افتتاحه أمس الدورة السادسة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، إن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يعكس التزام حكومتنا الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم وتهيئة الفرص لهم للعيش باستقلالية، وتحسين جودة حياتهم».

وأشار سموه إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم هذه الفئة، ما يجعل الإمارات من بين أفضل الدول عالمياً في توفير بيئة ملائمة لأكثر من 1.3 مليار نسمة من أصحاب الهمم حول العالم.

وأضاف سموه: «يسعدنا أن نستضيف هذا الحدث الفريد من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يخدم أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في المنطقة، ويتيح لهم فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات والممارسات المساعدة في مجالات إعادة التأهيل».

وأوضح سموه أن المشاركة الواسعة في دورة المعرض الحالية توفر فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع أصحاب الهمم والعارضين الدوليين، ما يعزز من سمعة دبي ودولة الإمارات كمركز دولي لتقنيات المساعدة وتبادل الأفكار والرؤى لبناء مستقبل أفضل لهذه الشريحة وأسرها.

ويعدّ هذا المعرض، الذي انطلق أمس بمشاركة أكثر من 250 عارضاً ومركزاً لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة، ويستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري أكبر منصة متخصصة في التقنيات المساعدة التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، ودعمهم للعيش باستقلالية أكبر.

من جهتها، أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي، أن الإدماج والتمكين جزء لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات. وقالت: «(إكسبو 2020 دبي) أرسى معايير جديدة لسهولة الوصول، ونحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، من خلال البحث عن حلول مبتكرة تعزز المساواة في إتاحة الوصول للجميع، بما في ذلك أصحاب الهمم».

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب في هيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، أن «الهيئة، بصفتها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً، وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم وفق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، تسعى من خلال مشاركتها في الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 إلى تقديم قصة نجاح مؤسسية رائدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، التزام دبي المستمر تحسين جودة حياة سكانها وزوارها، بما في ذلك أصحاب الهمم، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأوضح: «تسعى دبي إلى توفير تجربة شاملة وسلسة للجميع، استناداً إلى جهودها المتواصلة لتعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة». وأضاف: «يعد تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي فرصة مميزة لاستعراض التقدم الذي أحرزته دبي في جعل المدينة أكثر تهيئة واستعداداً لاستقبال أصحاب الهمم. كما يُمثل هذا الحدث فرصة استثنائية لمناقشة سبل تطوير هذا القطاع في دبي، ودولة الإمارات، وسائر دول المنطقة».

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي: «من خلال مؤسسة سوق دبي الحرة، نحن ملتزمون تمكين أصحاب الهمم، وندعم العديد من المنظمات التي تسهم في المبادرات الشاملة التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع، وتعزيز دورهم فيه».

وأفاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير، مير ويس عزيزي: «يسعدنا أن نكون من رعاة معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي يعدّ أكبر منصة من نوعها في الشرق الأوسط لأصحاب الهمم. نرى أن هذا الحدث يترك تأثيراً حقيقياً؛ فالحلول المبتكرة التي يتم تقديمها تسهم في تعزيز الدمج والشمولية لأولئك الذين يحتاجون إليها. ويلعب هذا التجمع يلعب دوراً محورياً في تقدم وتطوير دولة الإمارات».

وأضاف: «هذه الشراكة تؤكد التزامنا الثابت بدعم رؤية الحكومة في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بشكل كامل في المجتمع. وسنواصل دعم هذه القضايا والمبادرات النبيلة لسنوات قادمة».

وأكد رئيس الاتصال المؤسسي والبروتوكول في «دو»، عادل الرئيسي: «نحن نسعى لإزالة الحواجز أمام أصحاب الهمم، ونظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون جسراً لعالم يتمتع فيه الجميع بفرص متساوية للنجاح والسعادة». وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جتكس، عادل مارديني: «تقدم (جتكس) مساعدة شخصية من خلال فريق مخصص ومدرب جيداً لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائنا المتنوعين، ما يضمن بيئة ترحيبية للجميع».

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة هايبر ميديا، حبيب وهبي: «نحن فخورون بالمشاركة كشريك إعلامي استراتيجي في معرض إكسبو أصحاب الهمم، وهو حدث يتماشى مع التزامنا الشمولية والتمكين».

أحمد بن سعيد:

. الإمارات من بين أفضل الدول عالمياً في توفير بيئة ملائمة لأكثر من 1.3 مليار نسمة من أصحاب الهمم حول العالم.

ريم الهاشمي:

. ملتزمون في مدينة إكسبو دبي بتحقيق حلول مبتكرة تعزز المساواة في الوصول للجميع، بما في ذلك أصحاب الهمم.

. 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في المنطقة يستفيدون من المعرض الفريد من نوعه في الشرق الأوسط.