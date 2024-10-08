الامارات | شرطة أبوظبي: ضرورة القيادة بحذر في الأحوال الجوية المتقلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وبحذر، وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وحثت شرطة أبوظبي، في بيان صحافي أمس، على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة، والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

وأوضحت أن القيادة أثناء هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية، لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة، للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة، لتحسين الرؤية عند القيادة.