أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (الاتحاد)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، إذ تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وامتدت على المناطق الداخلية، مثيرة الغبار الناتج عن منخفض جوي من الشرق، تشهده الدولة، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والرياح القوية الهابطة، من السحب الركامية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجمع المياه.

وساد طقس صحو إلى غائم جزئي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يسود الثلاثاء جو صحو إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً لتقارير المتابعة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي من الجنوب والشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وأوضح المركز أن الفترة الممتدة إلى الأربعاء، تتأثر الدولة خلالها بامتداد منخفض جوي سطحي، وآخر علوي من الجنوب، وكذلك بامتداد منخفض علوي آخر من الشمال معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع المركز أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً.

كما يشهد الطقس من يوم الاثنين إلى الأربعاء تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً ويصاحبها البرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة إلى البحر، يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.