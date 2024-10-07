الامارات | "ازرع الإمارات" يتصدَر "إكس".. ومتابعون: " نزرع اليوم للمستقبل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر وسم #ازرع_الإمارات، قائمة المواد الأكثر تفاعلا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وحقق وسم #ازرع_الإمارات عدد مشاهدات تزيد على " 8 مليون " مشاهدة حول العالم منذ إطلاق الوسم.

وشارك مئات المتابعون الوسم في حساباتهم، وعبًروا، من خلاله، عن إعجابهم بهذه المبادرة التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وتساهم بضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وقالت المتابعة حوراء موسى: "يؤمن الملهم سيدي رئيس الدولة محمد بن زايد بأن الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مما يعكس رؤيته العميقة في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأضافت موسى: ا"لملهم سيدي رئيس الدولة محمد بن زايد بتوجيهاته الحكيمة، أصبحت الإمارات نموذجًا رائدًا في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، ومواجهة تحديات البيئة الصحراوية".



وقال متابعون إن المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية في الدولة، وزيادة التنوع الحيوي، وتعزيز الإنتاج النباتي، فقالت المتابعة عائشة الزعابي: "إطلاق برنامج #إزرع_الإمارات خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية في دولتنا.. شكرًا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذا القرار".

من جانبهم أكد متابعون على أن هذه المبادرة ستضمن مستقبلا أفضل للإمارات، كونها ستساهم في الوصول إلى الاكتفاء الزراعي في الدولة، كما أنها ستنعكس إيجابا على حياة الأجيال القادمة وتضمن لهم مستقبلا أفضل، فقال المتابع بدر النقبي: "نزرع اليوم للمستقبل، ونبني وطناً مستداماً للأجيال القادمة.. وبفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، نواصل تحقيق الاكتفاء الزراعي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار".

وقال حمدان المري: "أجمل مبادرة لتعزيز الثروة الزراعية لأجيالنا القادمة.. فخور ببلادي الإمارات".

كما أكد متابعون على دعمهم الكامل لمبادرة "ازرع الإمارات"، معبرين عن شكرهم لدولة الإمارات وقادتها على هذا النوع من المبادرات التي تحمل في طياتها نفحات من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". فقال عبدالله الحمادي: "ارث زايد رحمه الله يتواصل عبر جميع الأجيال.. وستكون الإمارات خضراء بإذن الله بمشاريعها التنموية".

وقال راشد الحبتور: "خطوة نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي.. كل الدعم لبرنامج #ازرع_الإمارات ورؤية قادتنا".