رئيس الدولة: رسالة المعلم نبيلة في تنشئة الأجيال

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المعلمين بمناسبة «اليوم العالمي للمعلم».

وأكد سموه الدور المحوري للمعلم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، ورسالته النبيلة في تنشئة الأجيال على المعرفة والقيم الأصيلة والأخلاق الكريمة.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «في (اليوم العالمي للمعلمين)، نعبّر عن تقديرنا للدور المحوري للمعلم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، ورسالته النبيلة في تنشئة الأجيال على المعرفة والقيم الأصيلة والأخلاق الكريمة، وإسهامه الكبير في صنع المستقبل الأفضل الذي نريده لوطننا».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المعلمين في «اليوم العالمي للمعلمين».

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «المعلّم هو الذي يحوّل فصله الدراسي إلى بوابة لإطلاق إمكانيات جيل كامل.. والمعلم هو الذي يشعل فينا حبّ التعلم.. هذا الحب الذي يبقى معنا للأبد.. والمعلم وبأدوات بسيطة من كتاب ومعلومة وإرادة هو الذي يستطيع تشكيل الحياة وصنع المستقبل.. وفي اليوم العالمي للمعلمين نقول لهم.. الوطن يقدركم.. لا حدود لشكركم.. لأنه لا حدود لتأثيركم».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المعلمين في «اليوم العالمي للمعلمين».

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلم، نحتفي بالمعلم ودوره الأساسي في بناء الأجيال، وصقل العقول، لتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة لوطننا».

وأضاف سموه: «القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ماضية في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بالمعلم، الذي يُعد حجر الأساس في هذه المنظومة».