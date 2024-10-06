الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نعبّر عن تقديرنا للدور المحوري للمعلم.. لأنه لا حدود لتأثيره  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة «اليوم العالمي للمعلمين»، عن تقديرهم للدور المحوري الذي يلعبه المعلم في صناعة المستقبل، منوهين بدوره في تنشئة الأجيال على المعرفة والقيم الأصيلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين، نعبر عن تقديرنا للدور المحوري للمعلم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، ورسالته النبيلة في تنشئة الأجيال على المعرفة والقيم الأصيلة والأخلاق الكريمة، وإسهامه الكبير في صنع المستقبل الأفضل الذي نريده لوطننا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أن «المعلم هو الذي يحوّل فصله الدراسي إلى بوابة لإطلاق إمكانيات جيل كامل.. المعلم هو الذي يشعل فينا حب التعلم.. هذا الحب الذي يبقى معنا للأبد.. المعلم وبأدوات بسيطة من كتاب ومعلومة وإرادة هو الذي يستطيع تشكيل الحياة وصنع المستقبل».

وأضاف سموه: «في اليوم العالمي للمعلمين نقول لهم: الوطن يقدركم.. لا حدود لشكركم.. لأنه لا حدود لتأثيركم».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلم، نحتفي بالمعلم ودوره الأساسي في بناء الأجيال وصقل العقول لتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة لوطننا.. القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ماضية في دعم وتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالمعلم الذي يُعد حجر الأساس في هذه المنظومة».

حمدان بن محمد: أنا وأبنائي من مدرسة محمد بن راشد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تدوينة على منصة «إكس»، أمس، أعرب فيها عن امتنانه البالغ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال فيها: «شكراً لمعلمي الأول.. شكراً لملهم الأجيال وصانع الأمجاد.. أنا وأبنائي من مدرسة محمد بن راشد».