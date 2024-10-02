الامارات | محمد بن راشد: نفخر باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبَر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخر دولة الإمارات العربية المتحدة باختيار وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next .. والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم . فخورين باختياره في قوائم TIME العالمية ".